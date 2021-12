Il capolavoro di Spalletti va oltre il campo | è un Napoli solo contro tutti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSolido e divertente. Ildista conquistando i tifosi a suon di prestazioni ben più di quanto dica il recente ruolino. E’ infatti vero che gli azzurri hanno collezionato una sola vittoria nelle ultime quattro gare, vedendo avvicinarsi l’Inter alle loro spalle, ma lo è altrettanto che i fattori che hanno determinato i due pareggi con Sassuolo e Verona,alla sconfitta con i meneghini, sono stati fortunosi e in molti casi addirittura discutibili. I partenopei viaggiano a un ritmo di quasi due punti e mezzo a partita, hanno collezionato ben 11 successi in 15 gare e vantano la miglior difesa del campionato, l’unica a non aver ancora raggiunto la doppia cifra per gol incassati quando mancano una manciata di giornate al giro di boa. Sono cifre da capogiro che tuttavia non racchiudono la più ...