‘Icaro | il volo su Roma’ | il nuovo libro di Giovanni Grasso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021), ilsu: Visioni e Illusioni per la cultura ha presentato ilromanzo diIcaro, ilsu RomaSala gremita all’Avvocatura Generale dello Stato, martedì 30 novembre per la presentazione del“Icaro, ilsu Roma” (Rizzoli) di, Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Presidente della Repubblica. Organizzata dall’Associazione Culturale Visioni e Illusioni. La presentazione si è aperta con un videomessaggio del Presidente Onorario Giuliano Montaldo, seguito dai saluti del Presidente Ettore Spagnuolo, della Vice Presidente Michela Trabalzini e dell’Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, ...