I requisiti essenziali per la sussistenza del mobbing nella scuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viene segnalata una sentenza della Corte d'Appello di Milano Sez. lavoro, dell'11-11-2021 che ha per oggetto un contenzioso, nell'ambito scolastico, che riguarda nello specifico una pretesa risarcitoria in ordine ad una ipotetica fattispecie di mobbing. La Corte d'Appello conferma la sentenza del grado precedente non riconoscendo il mobbing ma effettuando una ricostruzione in punto di diritto importante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viene segnalata una sentenza della Corte d'Appello di Milano Sez. lavoro, dell'11-11-2021 che ha per oggetto un contenzioso, nell'ambito scolastico, che riguarda nello specifico una pretesa risarcitoria in ordine ad una ipotetica fattispecie di. La Corte d'Appello conferma la sentenza del grado precedente non riconoscendo ilma effettuando una ricostruzione in punto di diritto importante. L'articolo .

