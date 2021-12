I peggiori della 15ª giornata | pesano i rossi di Patric e Singo Male Murru

Advertising

Diversi 'big' (Singo, Caputo, Simeone) nella flop11quindicesima giornata. Andiamo a vedere chi ha fatto male in questo turno. Malus per tutti ? Per una volta non ci sono autogol da segnalare. ...... rispetto a solo il 4% che dichiara che nello stesso periodo la propria azienda ha registrato prestazioni significativamente. Tuttavia, malgrado l'aumentoproduttività e delle ...Il 10 dicembre 1921 nasceva il più carismatico tifoso dell'Inter. Polemista imbattibile, fazioso ma sempre rispettato in ogni stadio. Disse: «Tifo per tutte le squadre che giocano contro Milan e Juve» ...Archiviato il turno infrasettimanale di campionato, in Serie A è già tempo di pensare alla sedicesima giornata, con Milan, Inter e Atalanta a caccia del Napoli, ancora capolista nonostante il pareggio ...