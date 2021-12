I numeri della povertà in Italia nel primo anno di Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Nel primo anno di emergenza Covid c'è stato il boom della povertà, soprattutto nelle Regioni del Nord. È quanto emerge dal 55esimo Repporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2021. "Nel 2020 - si legge nel Report - 2 milioni di famiglie Italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevante rispetto al 2010, quando erano 980.000: +104,8%. L'aumento è sostenuto soprattutto al Nord (+131,4%), rispetto alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%)". "Tra le famiglie cadute in povertà assoluta durante il primo anno di pandemia - prosegue il documento - il 65% risiede al Nord, il 21% nel Mezzogiorno, il 14% al Centro. Il disagio sociale ha assunto forme inedite, materializzandosi nel rapporto non ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Neldi emergenzac'è stato il boom, soprattutto nelle Regioni del Nord. È quanto emerge dal 55esimo Repporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2021. "Nel 2020 - si legge nel Report - 2 milioni di famigliene vivono inassoluta, con un aumento rilevante rispetto al 2010, quando erano 980.000: +104,8%. L'aumento è sostenuto soprattutto al Nord (+131,4%), rispetto alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%)". "Tra le famiglie cadute inassoluta durante ildi pandemia - prosegue il documento - il 65% risiede al Nord, il 21% nel Mezzogiorno, il 14% al Centro. Il disagio sociale ha assunto forme inedite, materializzandosi nel rapporto non ...

Advertising

acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - borghi_claudio : Per la precisione la rilevazione della settimana precedente indicava 384 decessi non vaccinati vs 463 vaccinati e 4… - borghi_claudio : @____JB007____ Eh sì, sarebbe molto importante avere a fianco di questi numeri le segnalazioni della farmacovigilanza per fasce di età. - Adl_Consulting : ??? ??#Digitalizzazione #innovazione #competitività #cultura e #turismo sono i pilastri della Missione 1 del #PNRR. I… - sulsitodisimone : I numeri della povertà in Italia nel primo anno di Covid -