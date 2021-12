I Nas scovano 281 tra medici e operatori sanitari No Vax Esercitavano la professione irregolarmente Oltre cento hanno continuato a lavorare anche se sospesi dall’Ordine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I Carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professionie” e “di interesseo”. “In particolare – riferisce l’Arma -, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-Covid. Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centripubblici e privati sono state verificate circa 4.900 posizioni relative a, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 situazioni irregolari dovute all’esercizio ...

