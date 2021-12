I Miti del Wrestling a Torre del Greco: appuntamento il 4 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Il grande Wrestling, lo show spettacolo che ha vinto protagonisti nomi come Hulk Hogan, The Rock e Andre the Giant in passato e John Cena e Roman Reigns nel presente, arriva a Torre del Greco per la prima volta nella storia di questa disciplina. L’appuntamento, con ingresso gratuito e green pass obbligatorio, è previsto per il 4 dicembre alle 17.30 nella tenda geodetica di palazzo La Salle in via generale Dalla Chiesa. L’evento è promosso dal Comune di Torre del Greco e “Sport per la Vita” per volontà del sindaco Giovanni Palomba e dell’assessore allo sport Giuseppe Speranza. Nel corso dell’evento sarà messa in palio la cintura di campione dell’Unione Europea, detenuta da Fabio Ferrari, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Il grande, lo show spettacolo che ha vinto protagonisti nomi come Hulk Hogan, The Rock e Andre the Giant in passato e John Cena e Roman Reigns nel presente, arriva adelper la prima volta nella storia di questa disciplina. L’, con ingresso gratuito e green pass obbligatorio, è previsto per il 4alle 17.30 nella tenda geodetica di palazzo La Salle in via generale Dalla Chiesa. L’evento è promosso dal Comune didele “Sport per la Vita” per volontà del sindaco Giovanni Palomba e dell’assessore allo sport Giuseppe Speranza. Nel corso dell’evento sarà messa in palio la cintura di campione dell’Unione Europea, detenuta da Fabio Ferrari, ...

