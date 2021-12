I milioni per il sito di compostaggio a Ponticelli, il nodo-assunzioni nelle partecipate: il consiglio comunale di oggi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il consiglio comunale ha messo in cassaforte i fondi per il primo di quelli che dovrebbero essere i 3 impianti di compostaggio di Napoli e che, già durante l’amministrazione de Magistris, nel 2017, si era deciso di far sorgere nell’area est della città, a Ponticelli. Si tratta di 22 milioni di euro che, a detta dello stesso assessore all’ambiente Paolo Mancuso, 4 anni dopo, non copriranno del tutto il progetto (che probabilmente lieviterà fino a circa 30 milioni), ma che intanto vanno sul bilancio 2021/2023. Era difficile prevedere un esito diverso, se è vero che i 22 milioni di finanziamento rischiavano di essere persi e se ha votato a favore anche chi non fa parte della maggioranza come Antonio Bassolino e Toti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ilha messo in cassaforte i fondi per il primo di quelli che dovrebbero essere i 3 impianti didi Napoli e che, già durante l’amministrazione de Magistris, nel 2017, si era deciso di far sorgere nell’area est della città, a. Si tratta di 22di euro che, a detta dello stesso assessore all’ambiente Paolo Mancuso, 4 anni dopo, non copriranno del tutto il progetto (che probabilmente lieviterà fino a circa 30), ma che intanto vanno sul bilancio 2021/2023. Era difficile prevedere un ediverso, se è vero che i 22di finanziamento rischiavano di essere persi e se ha votato a favore anche chi non fa parte della maggioranza come Antonio Bassolino e Toti ...

Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - micillom5s : A Giugliano, Qualiano, Caivano, Bacoli ed in altri 50 siti in Campania partirà la bonifica grazie ai 500 milioni de… - Agenzia_Ansa : 'L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste,… - Crock01392983 : RT @liliaragnar: Lui che ha fatto piangere milioni di persone, che ha provocato decine di suicidi,che con i nostri soldi ha una pensione e… - gael99 : RT @signori_massimo: Siamo ormai al ridicolo. Ma è mai possibile pubblicare una notizia del genere ? E leggere poi i commenti di chi ci c… -