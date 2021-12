Advertising

zazoomblog : I Maneskin invitati a The Voice USA: i fan impazziti per la mise di Damiano – VIDEO - #Maneskin #invitati #Voice… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: #FakeNews Al #G20 di #Roma e` stato raggiunto un solo vero accordo... al prossimo G20 saranno invitati i #Maneskin a su… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin invitati

Periodico Italiano

Per dire La Rappresentante di Lista ci ha offerto sì una delle sue migliori performance e probabilmente la cantante è stata la migliore degli artistiper i featuring, ma lo è stata troppo. ..."La sensazione è quella che credo abbiano provato i Måneskin quando sono statiad aprire il concerto dei Rolling Stones": è così che il presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del ...Prepare to be obsessed with @thisismaneskin's performance on #TheVoice. ?? pic.twitter.com/Y3VhU6zB8l — The Voice (@NBCTheVoice) November 30, 2021 Da www.liberoquotidiano.it i maneskin a the voice ame ...A The Voice americano i Maneskin con Damiano in costume da bagno rétro si scatenano sul palco con un medley dei loro successi ...