I 281 medici e sanitari scoperti dai Nas a lavorare senza essersi vaccinati (Di venerdì 3 dicembre 2021) C'erano 281 medici e sanitari non vaccinati che lavoravano irregolarmente non rispettando l'obbligo disposto per decreto: i carabinieri del Nas li hanno scoperti nell'ambito di una campagna di verifiche, d'intesa con il ministero della Salute, sul rispetto dell'obbligo disposto per le figure "esercenti le professioni sanitarie" e "operatori di interesse sanitario". Secondo quanto riportato da Adnkronos nel corso di controlli effettuati presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate circa 4900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 situazioni irregolari. In particolare, i servizi sono stati finalizzati ad individuare i professionisti, ...

