Hoya | fiori rosa | fiori di cera

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Quella canzone ci viene in mente adesso, con le nostre amate piante: questa sera usciamo in terrazza, in veranda o in serra (per chi è così fortunato) per andarle a vedere, e ormai, finita l’estate e in pieno autunno, le troveremo con una anno di più… proprio come noi! Le troveremo con nuove foglie, foglie più grandi, oppure di colore diverso, ma certamente le troveremmo più cresciute, più alte e… più lunghe, se si tratta di quelle piante a portamento rampicante o ricadente che si coltivano su steccati in miniatura, un piccolo arco, un cerchio oppure in un vaso sospeso! Fin dal titolo va confessato! stiamo pensando alle, un genere di piante rampicanti che conta circa 300 specie, diffuse per la maggior parte nell’arcipelago malese, il cui nome comune è appunto ‘di’. Hanno un aspetto ...