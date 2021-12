Hoffenheim-Eintracht Francoforte sabato 4 dicembre | ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Con la goleada sul campo del Greuther Furth l’ha messo insieme la quarta vittoria nelle ultime 5 gare, e ora con 20 punti in classifica inizia a vedere anche le posizioni europee. La sfida della PreZero Arena vede i biancoblu affronta unche ha finalmente girato la vite: 3 vittorie consecutive in campionato e 6 risultati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tra le altre partite potenzialmente ricche di gol in giro per l'Europa occhio a Barcellona - Real Betis, Watford - Manchester City, Lens - PSG,Francoforte e Borussia ...Francoforte è una partita della quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. ...Schlägt die Last-Minute-Eintracht auch gegen die TSG Hoffenheim zu? Bei einem Sieg würde die SGE an den Kraichgauern in der Tabelle sogar vorbeiziehen.Die Aufstellungen der beiden Teams:TSG? A-U-F-S-T ...Sehe keinen Grund für Glasner etwas an der Aufstellung zu ändern. Wir haben Union an die Wand gespielt, einzig die Chancenverwertung und der Elfmeter waren nicht gut. Demnach die selbe Elf und ab geht ...