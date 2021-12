“Ho bisogno d’aiuto | da sola non ce la faccio” | il disperato grido d’aiuto di Carolyn Smith

Leggi su topicnews

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ammette di averedi aiuto, ma vediamo nel dettaglio per cosa.è una ballerina scozzese che in Italia è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di giudice in Ballando con le stelle, lo storico programma in onda su Rai Uno condotto da Milly Carlucci il sabato sera, in cui personaggi famosi del mondo dello spettacolo si sfidano in una gara di ballo. Questo ruolo viene ricoperto dalla coreografa dal 2007. Giuria e conduttrice di Ballando con le stelle – Getty ImagesDal 2015 ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo una leggera ripresa, il tumore è tornato ed è tuttora in cura. Proprio di pochi giorni fa è un’intervista in cui ammette di sentire forti dolori in tutto il corpo, ma, nonostante ciò, continua a lavorare. Dopo la scoperta del tumore, è ...