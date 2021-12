Higuain si espone | “Il calcio è una giungla | ma adesso sto bene Ho cambiato priorità”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita a livello emotivo e personale. Godendo della crescita di mia figlia, dello stare con mia moglie. Mi godo una città meravigliosa, sicura, e la bellezza di prendere un gelato con mia figlia. Vivo momenti che prima, con la pressione e l’esposizione, non si potevano vivere. Ilè unain cui tutti devono guardarsi dietro. La mia testa è concentrata a rispettare il contratto con l’Inter Miami, non c’è possibilità che io torni nella pentola a pressione di prima.sono in pace con se stesso. Amo ile lo amerò sempre, ma ultimamente mi piace sempre meno vederlo. L’altro giorno ho smesso di guardare il PSG-Manchester City al telefono perché mia figlia voleva vedere i cartoni in televisione, hol’ordine delle ...