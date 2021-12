Higuain rivela: «Stavo per lasciare il calcio, non volevo tornare alla Juve» (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzalo Higuain ha rilasciato delle dichiarazioni choc ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’attaccante argentino L’ex attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PANDEMIA – «Sono andato in Argentina e le ho detto (alla madre ndr) che fino a quando non fosse guarita, non avrei più giocato a calcio. Ho combattuto per lei. Mi ha risposto che sarebbe morta prima perché non mi avrebbe permesso di lasciare qualcosa che amavo, per lei. Così ho continuato a giocare per lei. Stavo per lasciare il calcio. Quando sono tornato in Argentina nella pandemia non volevo tornare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzaloha rilasciato delle dichiarazioni choc ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’attaccante argentino L’ex attaccante dellantus Gonzaloha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PANDEMIA – «Sono andato in Argentina e le ho detto (madre ndr) che fino a quando non fosse guarita, non avrei più giocato a. Ho combattuto per lei. Mi ha risposto che sarebbe morta prima perché non mi avrebbe permesso diqualcosa che amavo, per lei. Così ho continuato a giocare per lei.peril. Quando sono tornato in Argentina nella pandemia non...

