Highlights ALBA Berlino-Olimpia Milano 81-76 | Eurolega 2021 2022 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights di ALBA Berlino-AX Armani Exchange Milano, valida per la tredicesima giornata dell'Eurolega 2021/2022 di basket. Parte subito male l'Olimpia che subisce un primo parziale di 9-2 nel primo quarto e un secondo di 8-0 che la portano subito sotto 19-15 alla prima pausa. Non va meglio nel secondo quarto con Milano che pian piano precipita fino al -9 dell'intervallo lungo. 43-34 per i tedeschi. Il terzo quarto è quello della consacrazione per Eriksson&co. Massimo vantaggio sul +17 e Milano quasi al tappeto. Quasi perché nel quarto quarto complice una reazione d'orgoglio e di esperienza, la squadra di Ettore Messina si riporta per ben due volte sul -1. Non basta però.

