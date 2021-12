“Ha un contratto, deve giocare…”: Juventus, l’annuncio che gela il mercato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato del rinnovo di Dembele. Il difensore piace alla Juventus ed è in scadenza. Avrebbe desiderato un’avventura diversa al Barcellona, almeno per quanto concerne gli ultimi tempi e invece alla fine pare andrà come si percepiva da tempo: Demebele lascerà il Barcellona, poiché difficilmente le parti riusciranno ad accordarsi per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato del rinnovo di Dembele. Il difensore piace allaed è in scadenza. Avrebbe desiderato un’avventura diversa al Barcellona, almeno per quanto concerne gli ultimi tempi e invece alla fine pare andrà come si percepiva da tempo: Demebele lascerà il Barcellona, poiché difficilmente le parti riusciranno ad accordarsi per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Saxocr7 : @leomigliaccio93 @FBiasin Questa è la fezza dei 'tifosi' juventini, che osannano Dybala per 2 gol all'anno e che an… - HikenNoFede2 : Giusto ieri il capo mi ha chiesto quando mi finisce il contratto di stage perchè deve muoversi in anticipo per farm… - FrancescoLubra3 : @mz1090684831 è tutto un teatrino, questi sono pagati per fare sti teatrini, il vero GF è stata la prima edizione,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Xavi su Dembele: 'Nessuna punizione se non rinnova, se ha un contratto deve giocare' - Godela27 : RT @marxkarl2020: Questo @sebmes è un giornalista di @repubblica. Per lui #Atac é ostaggio del manager che, con 3 anni ancora di contratto,… -