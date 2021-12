“Ha cercato di uccidermi” Paola Ferrari choc | il racconto della giornalista sportiva

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è intervenuta con un post su Instagram parlando del caso di Greta Beccaglia, lamolestata durante un collegamento tv fuori dallo stadio Castellani di Empoli. “Succede da sempre e finalmente qualcuno si indigna. Quante volte abbiamo dovuto tacere per non perdere il nostro lavoro! Ipocrisia e misoginia sono presenti anche oggi. Striscianti, vigliacchi e umilianti. Proprio dove non te lo aspetti”. A ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1,ha rivelato che anche lei ha dovuto subire le orribili attenzioni dei bruti mentre svolgeva il proprio lavoro: “Voi mi vedete adesso da tanto nei programmi, tipo Domenica, ma io i primi 15-20 anni li ho fatti nei campi. Ho lavorato anche con Giorgio Micheletti, che è il protagonista un po’ in negativo ...