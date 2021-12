Guido Russo, chi è il dentista no vax con il falso braccio di silicone: denunciato per truffa (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha 57 anni ed era già stato sospeso per aver detto no al vaccino. Sulla porta del suo studio il cartello: «Presentazione green pass esclusivamente volontaria» Leggi su corriere (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha 57 anni ed era già stato sospeso per aver detto no al vaccino. Sulla porta del suo studio il cartello: «Presentazione green pass esclusivamente volontaria»

