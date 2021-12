Guida galattica contro gli antivaccinisti | come arginare le fake news di Cacciari

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il filosofo Massimoviene sempre più spesso invitato nei media “mainstream” per esprimere opinioni “alternative” su Covid e vaccini. Il problema è che a essere alternativi non sono le opinioni, ma i fatti. Di seguito è una brevesulle sue esternazioni non veritiere più frequenti, utile per evitare adi diffondere notizie infondate o agli intervistatori e interlocutori per correggerlo. “Il 50 per cento delle persone in terapia intensiva è vaccinato” Il dato diè falso. Stando all’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, il 64,2 per cento dei posti letto di terapia intensiva dedicati al Covid è occupato da pazienti non vaccinati. Questo dato va però contestualizzato: Il 64,2 per cento afferisce a una platea di non vaccinati che è il 14 per cento della popolazione. La ...