Guida astrologica per cuori infranti, la recensione della serie Netflix (Di venerdì 3 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color di Stefano Di Maria Una serie fresca, certo di puro intrattenimento (perché alla fine non lascia granché) ma di una qualità che da tempo non si vedeva nelle produzioni Netflix italiane. Stiamo parlando di Guida astrologica PER cuori infranti, trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Silvia Zucca. Una storia frizzante, raccontata in modo dinamico e divertente, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 3 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color di Stefano Di Maria Unafresca, certo di puro intrattenimento (perché alla fine non lascia granché) ma di una qualità che da tempo non si vedeva nelle produzioniitaliane. Stiamo parlando diPER, trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Silvia Zucca. Una storia frizzante, raccontata in modo dinamico e divertente, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

PrudenzanoAnton : Dal libro alla serie Netflix: 'Guida astrologica per cuori infranti' - Dulcmastr : @rosariocollico 'Guida astrologica per i cuori infranti'. Dai una occhiata!! - _getting_older_ : Sto guardando 'Guida Astrologica per cuori infranti' vi prego necessito di qualcuno che l'abbia vista per commentarla è stupenda - xGiuls22 : Guardando guida astrologica per cuori infranti e Tio parla malissimo sia di Ariete che di Toro in amore e guess di… - samimerii : Marquei como visto Guida Astrologica Per Cuori Infranti - 1x1 - Aries -