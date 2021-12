Guasto sulla Roma-Lido e sciopero trasporti: a rischio bus e metro nella Capitale, gli orari di oggi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Venerdì nero per i pendolari della Capitale, soprattutto per quelli che stamattina hanno cercato in tutti i modi di salire su un treno della tratta Roma-Lido, quella che più sembra avvicinarsi all'”inferno”. Tra treni cancellati, servizio ridotto e comunicazioni inesistenti, oggi i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con un Guasto sull’intera linea. E con le navette sostitutive tra le stazioni di Lido Centro e Magliana. sciopero trasporti Roma oggi 3 dicembre 2021: orari e info Al Guasto si deve aggiungere lo sciopero dei trasporti nella Capitale (e non solo) indetto dalla segreteria nazionale Ugl Autoferro. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Venerdì nero per i pendolari della, soprattutto per quelli che stamattina hanno cercato in tutti i modi di salire su un treno della tratta, quella che più sembra avvicinarsi all'”inferno”. Tra treni cancellati, servizio ridotto e comunicazioni inesistenti,i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con unsull’intera linea. E con le navette sostitutive tra le stazioni diCentro e Magliana.3 dicembre 2021:e info Alsi deve aggiungere lodei(e non solo) indetto dalla segreteria nazionale Ugl Autoferro. I ...

Advertising

CorriereCitta : Guasto sulla Roma-Lido e sciopero trasporti: a rischio bus e metro nella Capitale, gli orari di oggi - spagnoli_vale : RT @detto_mi: Ieri bloccata mezza #atac #roma per incidente sulla metro B Oggi metro B di nuovo bloccata e autobus a singhiozzo per maltemp… - domusbyMotor : RT @detto_mi: Ieri bloccata mezza #atac #roma per incidente sulla metro B Oggi metro B di nuovo bloccata e autobus a singhiozzo per maltemp… - carlabrandolini : RT @detto_mi: Ieri bloccata mezza #atac #roma per incidente sulla metro B Oggi metro B di nuovo bloccata e autobus a singhiozzo per maltemp… - purpIeksj : se qualcuno dei bangtan va live oggi che la posso seguire sicuro starò bloccata tra le gente sulla navetta perché il treno è guasto -