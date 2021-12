Greta Beccaglia: “Vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Non ritiro la denuncia” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Protagonista di un episodio spiacevole al termine della partita Empoli-Fiorentina, la giornalista Greta Beccaglia ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “Open“, in cui ha parlato dell’accaduto e di quanto accaduto nei giorni successivi. “Cosa ho sbagliato? Me lo puoi dire? Io ho solo denunciato quello che è accaduto. Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Protagonista di un episodio spiacevole al termine della partita Empoli-Fiorentina, la giornalistaha rilasciato alcune dichiarazioni ad “Open“, in cui ha parlato dell’accaduto e di quanto accaduto nei giorni successivi. “Cosa ho sbagliato? Me lo puoi dire? Io ho soloto quello che è accaduto. Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto L'articolo

Advertising

fanpage : Violenza sessuale. La Procura di Firenze ha ufficializzato l'accusa nei confronti dei due tifosi della Fiorentina… - fanpage : Andrea Serrani, il molestatore di #GretaBeccaglia, si trasferisce in un luogo segreto:'Temo per mia figlia' - GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - RobRiva_SOA : RT @OpusDiabuli: La vita del molestatore di Greta Beccaglia sta andando in pezzi solo perché c'erano le telecamere, vorrei che ci fossero s… - paper_doII : RT @OpusDiabuli: La vita del molestatore di Greta Beccaglia sta andando in pezzi solo perché c'erano le telecamere, vorrei che ci fossero s… -