Greta Beccaglia: «Ricevo minacce per quello che ho denunciato. Voglio tornare alla normalità» (Di venerdì 3 dicembre 2021) «In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce. Io non ho fatto niente di male, ho solo denunciato quello che tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora Voglio tornare alla normalità». A parlare è la giornalista Greta Beccaglia, molestata durante un collegamento tv, a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi. «Io ho denunciato il fatto – ha detto -. Poi sarà la giustizia a fare il suo corso. Voglio essere ricordata come la ragazza che, se un giorno arriverà al suo obiettivo lavorativo, lo avrà raggiunto per la sua professionalità e non per quello che mi è successo». La giornalista ha poi commentato il ritorno ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) «In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche. Io non ho fatto niente di male, ho soloche tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora». A parlare è la giornalista, molestata durante un collegamento tv, a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi. «Io hoil fatto – ha detto -. Poi sarà la giustizia a fare il suo corso.essere ricordata come la ragazza che, se un giorno arriverà al suo obiettivo lavorativo, lo avrà raggiunto per la sua professionalità e non perche mi è successo». La giornalista ha poi commentato il ritorno ...

fanpage : Violenza sessuale. La Procura di Firenze ha ufficializzato l'accusa nei confronti dei due tifosi della Fiorentina… - GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - DiMarzio : Piena solidarietà alla collega Greta Beccaglia per le molestie subite ieri pomeriggio fuori lo stadio. Abusi (perch… - Gazzettino : #greta beccaglia: «Ricevo parolacce e #minacce, stavo solo lavorando. Ora voglio tornare alla normalità» - lovinmybiebss : RT @OpusDiabuli: La vita del molestatore di Greta Beccaglia sta andando in pezzi solo perché c'erano le telecamere, vorrei che ci fossero s… -