Greta Beccaglia: "Ricevo minacce e offese, voglio solo tornare alla normalità" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Firenze, 3 dicembre 2021 - "Purtroppo in questi giorni e in queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce . voglio tornare alla normalità, voglio tornare al mio lavoro. Non ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Firenze, 3 dicembre 2021 - "Purtroppo in questi giorni e in queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e ancheal mio lavoro. Non ...

