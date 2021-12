Greta Beccaglia: “Questa vicenda mi ha ferita, mi attaccano ancora” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La giornalista ha parlato a quasi una settimana dalla molestia di cui è stata vittima in diretta Tv Greta Beccaglia non si ferma. Continua la sua battaglia dopo aver subito una molestia in diretta tv. Una palpata sul fondoschiena, un gesto deprecabile da molti sminuito. Per il molestatore Andrea Serrani era solo una goliardia: l’uomo intanto ha ricevuto il Daspo per tre anni. Intanto, la Beccaglia, che è tornata a lavorare per Viola tv ha parlato a Open. «Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Tutto è sulle mie spalle. Mi dicono che sono una “tr*ia, putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”. Tutte cose che fanno male». E poi conferma la sua posizione: «Io ho raccontato quello che è successo in quei minuti, tutto. Di sicuro non ritirerò la denuncia. Deciderà la magistratura quanto è stato grave ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) La giornalista ha parlato a quasi una settimana dalla molestia di cui è stata vittima in diretta Tvnon si ferma. Continua la sua battaglia dopo aver subito una molestia in diretta tv. Una palpata sul fondoschiena, un gesto deprecabile da molti sminuito. Per il molestatore Andrea Serrani era solo una goliardia: l’uomo intanto ha ricevuto il Daspo per tre anni. Intanto, la, che è tornata a lavorare per Viola tv ha parlato a Open. «Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Tutto è sulle mie spalle. Mi dicono che sono una “tr*ia, putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”. Tutte cose che fanno male». E poi conferma la sua posizione: «Io ho raccontato quello che è successo in quei minuti, tutto. Di sicuro non ritirerò la denuncia. Deciderà la magistratura quanto è stato grave ...

