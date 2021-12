Green pass, record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre. Cosa cambia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Green pass, è record di certificati scaricati: sfiorati 1,2 milioni in vista del 6 dicembre. Sono esattamente 1.191.447 i certificati registrati, e il dato è stato registrato nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021), èdi1,2indel 6. Sono esattamente 1.191.447 iregistrati, e il dato è stato registrato nella...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - Beatric72980398 : RT @rzanfabro1: Visto che lo stato ha a cuore la salute pubblica, proporrei un green pass, mega a questo punto, dove inserire se uno ha L H… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e post a… -