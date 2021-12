Green pass obbligatorio nei posti di lavoro dal 15 ottobre: tutte le regole negli uffici (Di sabato 4 dicembre 2021) Entrerà in vigore il 15 ottobre il nuovo DPCM firmato e adottato dal premier Draghi contenente le linee guida relative all’obbligo del Green pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Assenza ingiustificata per chi non avrà il Green pass, no al licenziamento: “I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. Il controllo del Green pass è a carico del datore di lavoro e potrà essere ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Entrerà in vigore il 15il nuovo DPCM firmato e adottato dal premier Draghi contenente le linee guida relative all’obbligo delda parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Assenza ingiustificata per chi non avrà il, no al licenziamento: “I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. Il controllo delè a carico del datore die potrà essere ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - borghi_claudio : Quello che non si può dire è che il green pass fa calare i contagi perché quelli che contagiano sono i vaccinati no… - Bandito116 : RT @TgrRaiLombardia: I @_Carabinieri_ di Milano hanno perquisito un soggetto del c.d. movimento “NO GREEN PASS”, indagato per aver aggredit… - laltraguanciama : RT @Godot42405938: Compagni una domanda: ma come fate a fare finta di niente sull’obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro? Seriamente… -