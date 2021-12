Green pass, ecco come saranno rafforzati i controlli da lunedì: la circolare del Viminale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre scattano le nuove misure anti-Covid e il documento disegna la nuova strategia dei controlli sul certificato verde normale e rafforzato. Nei ristoranti e negli esercizi pubblici verifiche della polizia municipale e delle Fiamme gialle, su autobus e metro di polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani: ma sul trasporto pubblico locale, si precisa, sarà "decisivo" il "contributo degli enti gestori". Attenzione alta anche nelle zone più affollate delle città, per evitare assembramenti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre scattano le nuove misure anti-Covid e il documento disegna la nuova strategia deisul certificato verde normale e rafforzato. Nei ristoranti e negli esercizi pubblici verifiche della polizia municipale e delle Fiamme gialle, su autobus e metro di polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani: ma sul trasporto pubblico locale, si precisa, sarà "decisivo" il "contributo degli enti gestori". Attenzione alta anche nelle zone più affollate delle città, per evitare assembramenti

