Green pass, ecco come saranno rafforzati i controlli anti Covid a Bergamo e provincia (Di venerdì 3 dicembre 2021) In questura Questura si è tenuta la riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Questore, Maurizio Auriemma, con le varie forze dell'ordine e le aziende del trasporto locale e provinciale: dal 6 dicembre controlli rafforzati nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e della «movida», durante le ore di punta, i fine settimana e le festività natalizie.

