Grecia, terza dose per tutti a distanza di soli tre mesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Grecia ha annunciato che la terza dose di vaccino anti - Covid sarà somministrata a tutti gli adulti a tre mesi dalla seconda. Lo ha reso noto Marios Themistokleous, segretario generale della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha annunciato che ladi vaccino anti - Covid sarà somministrata agli adulti a tredalla seconda. Lo ha reso noto Marios Themistokleous, segretario generale della ...

Advertising

Ombra_nel_buio_ : RT @autocostruttore: Covid, Locatelli (Css): 'La quarta dose del vaccino è una possibilità concreta' In Grecia terza dose per tutti dopo tr… - NessunaCorrelaz : RT @autocostruttore: Covid, Locatelli (Css): 'La quarta dose del vaccino è una possibilità concreta' In Grecia terza dose per tutti dopo tr… - GPTurchi : RT @autocostruttore: Covid, Locatelli (Css): 'La quarta dose del vaccino è una possibilità concreta' In Grecia terza dose per tutti dopo tr… - LucaViaggio : RT @autocostruttore: Covid, Locatelli (Css): 'La quarta dose del vaccino è una possibilità concreta' In Grecia terza dose per tutti dopo tr… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Grecia, terza dose per tutti a distanza di soli tre mesi #Grecia -