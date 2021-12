Gravina cambia le regole sulle plusvalenze per salvare la Juve (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gabriele Gravina vuole modificare le regole sulle plusvalenze che vede coinvolta la Juve. Il caso scatenato dall’indagine giudiziaria “Prisma” della procura della Repubblica di Torino ogni giorno si arricchisce di nuovi retroscena. Gravina, SALVA LA Juve, IN ARRIVO MODIFICHE ALLE NORME sulle plusvalenze. La Procura della Repubblica di Torino continua a lavorare all’inchiesta “Prisma” che vede coinvolta la Juventus, con i vertici del club bianconero indagati per emissione di false fatture e false comunicazioni di società quotate in Borsa. Attraverso una nota ufficiale pubblicata nella tarda serata di ieri, la società ha confermato che nel mirino dei PM c’è anche la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gabrielevuole modificare leche vede coinvolta la. Il caso scatenato dall’indagine giudiziaria “Prisma” della procura della Repubblica di Torino ogni giorno si arricchisce di nuovi retroscena., SALVA LA, IN ARRIVO MODIFICHE ALLE NORME. La Procura della Repubblica di Torino continua a lavorare all’inchiesta “Prisma” che vede coinvolta lantus, con i vertici del club bianconero indagati per emissione di false fatture e false comunicazioni di società quotate in Borsa. Attraverso una nota ufficiale pubblicata nella tarda serata di ieri, la società ha confermato che nel mirino dei PM c’è anche la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United con ...

napolipiucom : Clamoroso: Gravina cambia le regole sulle plusvalenze per salvare la Juve #Gravina #Juve #ForzaNapoliSempre… - MilanistaAbbes1 : @CalcioFinanza Infatti dovrebbero andare tutti in galera per cui cambia nulla , ma ci penserà quel bravo uomo di Gr… -