Grande Fratello Vip, "Purtroppo l'hanno visto tutti". Squalifica immediata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip continua a tenere compagnia al suo pubblico e, visto il Grande successo ottenuto il programma è stato prolungato fino a marzo e per permettere la creazione di nuove dinamiche e non far perdere l'interesse ai telespettatori hanno già cominciato ad entrare nuovi vipponi. Uno di questi è Biagio D'Anelli, che sin da subito ha creato un Grande feeling con Miriana Trevisan. I due passano molto tempo insieme e secondo qualcuno tra di loro è già successo qualcosa sotto le coperte. I diretti interessati, infatti, condividono il letto ma proprio in queste ore, mentre erano sdraiati vicini, la Trevisan ha pronunciato quella che sembra una bestemmia. In queste ore introno a Miriana Trevisan si è accesa una importante polemica a seguito di quella che, a molti, sembra una bestemmia.

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - infoitcultura : Grande Fratello ex concorrente al settimo cielo: “E’ nata!” | L’annuncio sui social - CesareMontanari : RT @spighissimo: Sono vecchio, scopro che c'è gente la cui carriera è costruita unicamente sui Reality: Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi,… - sborra_boy : RT @spighissimo: Sono vecchio, scopro che c'è gente la cui carriera è costruita unicamente sui Reality: Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi,… - sienatorix : Per me il Grande Fratello sono Soleil e Alex?? #gfvip -