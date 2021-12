Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sotto le coperte. Arriva la confessione: ecco cosa abbiamo fatto. [VIDEO] (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono bastati pochi giorni a Biagio D’Anelli per conquistare subito la simpatia degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. L’opinionista ha legato in modo particolare con Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, ma anche con Miriana Trevisan con cui divide il letto. #VIDEO A FINE ARTICOLO Proprio con Miriana, Biagio è stato pizzicato sotto le coperte dalle telecamere scatenando immediatamente rumors e reazioni differenti sui social. sotto le coperte, Biagio e Miriana hanno trascorso un po’ di tempo prima di svegliarsi e cominciare la giornata, ma cos’è successo esattamente tra la showgirl e l’opinionista? A svelare la verità è ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono bastati pochi giorni aper conquistare subito la simpatia degli altri concorrenti delVip 2021. L’opinionista ha legato in modo particolare con Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, ma anche concon cui divide il letto. #A FINE ARTICOLO Proprio conè stato pizzicatoledalle telecamere scatenando immediatamente rumors e reazioni differenti sui social.lehanno trascorso un po’ di tempo prima di svegliarsi e cominciare la giornata, ma cos’è successo esattamente tra la showgirl e l’opinionista? A svelare la verità è ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - iPiga : RT @Gian_Cele: Perché non fare una edizione del grande fratello con tutti i viruinfluencer chiusi dentro una casa? #Bassetti - Gian_Cele : Perché non fare una edizione del grande fratello con tutti i viruinfluencer chiusi dentro una casa? #Bassetti - ValeIacovone : RT @seisicura: Spiegandovi come deve essere il grande fratello e come non deve essere il grande fratello #gfvip - TeamElia3 : RT @faby6728: Letteralmente tutti noi quando Man uscirà dalla casa del grande fratello #gfvip #fuorialexbelli -