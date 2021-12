Grande Fratello Vip | Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli notte insieme sotto le coperte | cosa hanno fatto? VIDEO

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è entrato nella casa e ha subito stabilito un legame importante con; la gieffina, infatti, sembra molto interessata al suo nuovo coinquilino tanto da stuzzicarlo spesso e volentieri. Proprio ieri i due si sono infilatilefacendo strani movimenti, ma attenzione: non è come sembra! Leggi anche:...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - albe_ : @AleGuerani @jacopogiliberto Lo so. Parlo di andarsene e lasciargli il loro vasto mercato. Il mondo è grande. A me… - Fulmine19059905 : @vincycernic2 ?? ?? ?? Sei divertente Biagio me ne ero accorta anche nel grande fratello normale eri così e rimanerai… - Letizia84994561 : @ladyonorato Insomma un grande fratello alla cinese ?? - MartaK41053562 : @ladyonorato Grande fratello popolazione ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Al GF Vip si è visto un po' di movimento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: ecco cosa hanno combinato nella notte sotto le coperte e perché la regia ha dovuto censurare. Photo Credits: per ...Nella notte, alVip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati sotto le coperte. Tuttavia, non appena il coinquilino si è allontanato un attimo per andare a prendere dell'acqua, l'ex ...Durante una chiacchierata all'interno della casa del "GF Vip", Giacomo Urtis ha voluto raccontare alcuni dettagli molto piccanti sulla sua vita privata.GF Vip, Sophie Codegoni bacia Gianmaria Antinolfi: scoppia improvvisamente la passione Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al Grande ...