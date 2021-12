Grande Fratello Vip | il preferito | tra Aldo e Soleil questa volta c’è Lulù | i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ tempo di nuoviper ildelVip.sera andrà in onda la 24esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ma che non vedrà alcun eliminato. Iltra i concorrenti al televoto però, avrà il compito di mandare in nomination uno degli altri tre. Ma chi è stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.