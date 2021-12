Grande Fratello Vip 6 | le anticipazioni della ventiquattresima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In onda questa sera ladelVip 6. Ma cosa succederà? Ecco le prime: Stasera, venerdì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventiquattresimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Alex Belli e Soleil Sorge: la storia infinita. Il tira e molla tra l’attore e l’influencer non sembra trovare tregua. Da un lato, c’è Alex che, avendo la moglie Delia a Casa, cerca di mantenere una condotta degna da uomo sposato riuscendoci raramente, dall’altro lato, c’è Soleil che spesso mette in discussione l’autenticità dei sentimenti di Alex ma poi non riesce a stare lontano da lui. Un ...