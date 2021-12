Grande Fratello Vip 6, giorno 81: commenti al live (Di venerdì 3 dicembre 2021) giorno 81 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021)81 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - maumazzotta : RT @VanniCapoccia: Stefano Puzzer che l'altro ieri stringeva la mano a Kofi Annam morto da alcuni anni... Al Grande Fratello a all'Isola de… - VanniCapoccia : Stefano Puzzer che l'altro ieri stringeva la mano a Kofi Annam morto da alcuni anni... Al Grande Fratello a all'Iso… - dayane41484212 : @daymelloreal al grande fratello quando? #afazenda - GiuggyBG : io per fare un dispetto ai giornalisti li annuncerei in una diretta instagram a tarda notte, o se no quando Signorn… -