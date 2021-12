Governo-sindacati, nostalgia (del patto) di San Tommaso (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nei commenti dei sindacati confederali e della Confindustria, quanta nostalgia di San Tommaso, o meglio del patto concluso tra una cinquantina di soggetti il 3 luglio 1993, giorno in cui si ricorda il nome del Santo che, per credere, voleva toccare con mano! Ve lo ricordate? È stato concluso dopo due anni di conflitti tra sindacati e Confindustria, due anni di scontri seguiti alla decisione dell’associazione degli industriali di dare disdetta alla scala mobile, il meccanismo che adeguava automaticamente il salario all’inflazione. L’accordo, o patto di San Tommaso, sanciva il criterio della concertazione tra le parti sociali e dà nuove linee alla politica dei redditi. Protagonisti di quell’accordo furono Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio, e Gino Giugni, ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nei commenti deiconfederali e della Confindustria, quantadi San, o meglio delconcluso tra una cinquantina di soggetti il 3 luglio 1993, giorno in cui si ricorda il nome del Santo che, per credere, voleva toccare con mano! Ve lo ricordate? È stato concluso dopo due anni di conflitti trae Confindustria, due anni di scontri seguiti alla decisione dell’associazione degli industriali di dare disdetta alla scala mobile, il meccanismo che adeguava automaticamente il salario all’inflazione. L’accordo, odi San, sanciva il criterio della concertazione tra le parti sociali e dà nuove linee alla politica dei redditi. Protagonisti di quell’accordo furono Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio, e Gino Giugni, ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Radioanchio #LuigiSbarra @CislNazionale incontro #Draghi #Sindacati: “Per noi l’obiettivo è quello di esercitare… - Radio1Rai : ??#Radioanchio #LuigiSbarra @CislNazionale incontro #draghi #sindacati: “Ieri il governo ci ha anticipato la disponi… - EnricoLetta : Bene la riapertura del #dialogosociale con l’annuncio dell’incontro domani tra #governo e #sindacati sul fisco. Noi… - rsimoni62 : RT @PMI_it: Riforma fiscale: il Governo decide sul taglio IRPEF in Manovra: Nuova IRPEF in Manovra 2022: il Governo concretizza la sua prop… - uiltucs : RT @UiltucsCampania: Noi siamo qui! In Regione per protestare contro una #manovrainadeguata @uiltucs @UILTVofficial #uil #uiltucs #lavoro #… -