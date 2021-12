Governo, ipotesi vaccino obbligatorio per i lavoratori Con l'indice Rt a 2,5 scatta il campanello d'allarme (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Governo italiano valuta di seguire la scia degli altri Paesi europei che hanno deciso di introdurre l'obbligo vaccinale. Per la prima volta a Palazzo Chigi si comincia a parlare di questa misura restrittiva Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilitaliano valuta di seguire la scia degli altri Paesi europei che hanno deciso di introdurre l'obbligo vaccinale. Per la prima volta a Palazzo Chigi si comincia a parlare di questa misura restrittiva Segui su affaritaliani.it

Advertising

Moixus1970 : RT @Open_gol: L’ipotesi della vaccinazione obbligatoria su tutti i luoghi di lavoro se non calerà l’indice di contagio. Il grimaldello del… - Dome689 : RT @Open_gol: L’ipotesi della vaccinazione obbligatoria su tutti i luoghi di lavoro se non calerà l’indice di contagio. Il grimaldello del… - Open_gol : L’ipotesi della vaccinazione obbligatoria su tutti i luoghi di lavoro se non calerà l’indice di contagio. Il grimal… - statodelsud : Riforma pensioni 2022: le ipotesi sul tavolo del governo per l’uscita anticipata - Pino__Merola : Riforma pensioni 2022: le ipotesi sul tavolo del governo per l’uscita anticipata -