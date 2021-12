Governo diviso, salta contributo solidarietà per costi bollette (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di un contributo di solidarietà per ridurre i costi delle bollette, avanzata stamani dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ha spaccato il Governo e alla fine è saltata. Le risorse, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di undiper ridurre idelle, avanzata stamani dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ha spaccato ile alla fine èta. Le risorse, ...

Advertising

AseroGiovanna : Che menzogne! Più morti di tutti, cittadini ricattati e minacciati di perdere il lavoro,paese diviso e 8 milioni di… - BeraldiLuciano : @matteorenzi il solito paraculo. il merito e gli italiani lo sanno, va diviso con il governo conte, che ti piaccia o no. - GigiEinaudi : @marilovesgr33n Il governo fallisce proprio fingendo di essere democratico. Non aver fatto una legge ha diviso la g… - LeggendaInter : RT @LeggendaInter: Società in ipnosi,informazione pilotata, valori sociali crollati,la famiglia violentata, dignità affossata,un governo a… - LeggendaInter : Società in ipnosi,informazione pilotata, valori sociali crollati,la famiglia violentata, dignità affossata,un gover… -