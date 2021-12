Gossip Girl, tornano 4 personaggi della serie originale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo una breve pausa, Gossip Girl ha ripreso la messa in onda degli episodi e ha portato con sé una ben gradita sorpresa. La nuova serie televisiva, il reboot, è ambientata nello stesso universo di quella originale, andata in onda dal 2007 al 2012. Tuttavia i personaggi sono diversi, per cui i fan attendevano da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo una breve pausa,ha ripreso la messa in onda degli episodi e ha portato con sé una ben gradita sorpresa. La nuovatelevisiva, il reboot, è ambientata nello stesso universo di quella, andata in onda dal 2007 al 2012. Tuttavia isono diversi, per cui i fan attendevano da … L'articolo proviene da Velvet

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl Life & Beth: Laura Benanti nella comedy di Hulu creata da Amy Schumer La talentuosa Laura Benanti , attrice vista di recente nel musical Tick, Tick? Boom! di Netflix e anche nel sequel di Gossip Girl , ha firmato per ricoprire un ruolo ricorrente in Life & Beth , comedy scritta, diretta e interpretata dall'apprezzata comica statunitense Amy Schumer . La serie, composta da 10 episodi, è ...

Gossip Girl, quattro personaggi della serie originale appaiono nel reboot e svelano che fine ha fatto Blair Una reunion che ha fatto sicuramente sognare i fan del Gossip Girl originale quella avvenuta ieri notte. Lo scorso 2 dicembre sono andate in onda su HBO Max l e ultime tre puntate del reboot del teen drama, già confermato per una seconda stagione. Durante ...

Cos'è successo a Blair dopo Gossip Girl? Ecco cosa fa e dov'è ora La nuova serie TV di Gossip Girl svela alcuni dettagli interessanti che rivelano cosa è successo a Blair Waldorf dopo la fine dello show ...

Life & Beth: Laura Benanti nella comedy di Hulu creata da Amy Schumer La talentuosa Laura Benanti, attrice vista di recente nel musical Tick, Tick… Boom! di Netflix e anche nel sequel di Gossip Girl, ha firmato per ricoprire un ruolo ricorrente in Life & Beth, comedy sc ...

