Goggia domina la discesa di Lake Louise

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sofiavince la primafemminile di Coppa del mondo della stagione sulla pista dindo dalla prima all’ultima curva per quella che è la dodicesima gemma della carriera sul circuito. La campionessa olimpica in carica ha mostrato alla concorrenza il motivo per il quale indossa il pettorale rosso di leader della coppa di specialità, infliggendo distacchi siderali alle avversarie. Il suo 1’46?95 è stato un tempo inavvicinabile per tutte, con la statunitense Breezy Johnson costretta ad accontentarsi del posto d’onore, staccata addirittura di 1?47, mentre l’austriaca Mirjam Puchner ha completato il podio con il terzo posto a 1?54. In casa Italia ottima prestazione anche delle sorelle Delago. Nadia ha ottenuto il miglior piazzamento della carriera al sesto posto, migliroando di ...