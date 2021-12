Goggia domina in discesa | 12° successo a Lake Louise

(Di venerdì 3 dicembre 2021)(CANADA) (ITALPRESS) – Sofiafa un altro sport ae si prende di forza lalibera sulla pista canadese. Unmai in discussione quello della bergamasca, ora a quota 12 affermazioni in Coppa del Mondo, peggio solamente di Deborah Compagnoni (16), Federica Brignone (16) e Isolde Kostner (15). In totale l'Italia dello sci alpino femminile fa 102 successi nella sua storia. Il primo gradino del podio amancava da quasi un anno, dalla doppietta di Crans Montana. Ma oggi si parla di un vero e proprio dominio dell'atleta delle Fiamme Gialle, capace di conferire un secondo e mezzo alle inseguitrici, ovvero l'americana Breezy Johnson e l'austriaca Mirjam Puchner: “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l'ultima ...

22.10 Sci, allalibera di Lake Louise Arriva il dodicesimo,straordinario successo in CdM di Sofia. L'azzurra sulle nevi canadesi di Lake Louisela prima delle due libere in programma chiudendo con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sulla seconda, la statunitense Breezy Johnson. A ...- ORDINE di ARRIVO e CLASSIFICHE Nadia Delago Sofiaal cancelletto prima della vittoria Federica BrignoneIl programma del weekend vedrà domani una seconda discesa, mentre domenica si concluderà con un superG. (OA Sport) 20.07 Sofia Goggia non ha mai vinto nella sua carriera a Lake Louise, né in discesa ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 dicembre 2021 – L’atleta bergamasca e campionessa olimpica, Sofia Goggia vince per distacco la prima discesa femminile di Coppa del mondo della stagione sulla pista di L ...