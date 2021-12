Gli undici giorni del Polesine (Di sabato 4 dicembre 2021) Settant’anni sono passati da quel drammatico 14 novembre 1951 quando tra Canaro e Occhiobello, in provincia di Rovigo, il Po allagò il Polesine causando oltre cento morti e costringendo 180mila persone, un terzo degli abitanti, all’esodo. Ottantamila di loro non fecero più ritorno a casa, cercando un’alternativa di vita e lavoro all’estero o nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova. Per undici giorni, fino al 25 novembre 1951, le acque del grande fiume dilagarono incontrastate, sommergendo centomila ettari di territorio. Oltre la metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 4 dicembre 2021) Settant’anni sono passati da quel drammatico 14 novembre 1951 quando tra Canaro e Occhiobello, in provincia di Rovigo, il Po allagò ilcausando oltre cento morti e costringendo 180mila persone, un terzo degli abitanti, all’esodo. Ottantamila di loro non fecero più ritorno a casa, cercando un’alternativa di vita e lavoro all’estero o nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova. Per, fino al 25 novembre 1951, le acque del grande fiume dilagarono incontrastate, sommergendo centomila ettari di territorio. Oltre la metà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

