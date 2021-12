Gli effetti politici del Covid-19 in Europa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla campagna elettorale francese al nuovo governo di coalizione in Germania. Il Covid-19 sembra essere protagonista fisso in molti scenari politici dell’Europa. La nuova variante Omicron, e l’ondata di contagi, hanno aumentato la pressione. Non solo sui mercati finanziari, spaventati dalle minacce di rallentamento della ripresa economica (qui l’articolo di Formiche.net), ma anche sulle forze politiche e i governi, alla prova della gestione della pandemia. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aperto la porta al dibattito “necessario” sull’obbligo vaccinale. Ricorda il quotidiano spagnolo El País, che l’argomento non è pacifico, come hanno dimostrato gli scontri per le limitazioni in Austria, Belgio e Olanda. E amplifica le tensioni politiche. GERMANIA Succede, infatti, in Germania, dove il cambio di ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dalla campagna elettorale francese al nuovo governo di coalizione in Germania. Il-19 sembra essere protagonista fisso in molti scenaridell’. La nuova variante Omicron, e l’ondata di contagi, hanno aumentato la pressione. Non solo sui mercati finanziari, spaventati dalle minacce di rallentamento della ripresa economica (qui l’articolo di Formiche.net), ma anche sulle forze politiche e i governi, alla prova della gestione della pandemia. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aperto la porta al dibattito “necessario” sull’obbligo vaccinale. Ricorda il quotidiano spagnolo El País, che l’argomento non è pacifico, come hanno dimostrato gli scontri per le limitazioni in Austria, Belgio e Olanda. E amplifica le tensioni politiche. GERMANIA Succede, infatti, in Germania, dove il cambio di ...

