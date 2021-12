Giovedì 2 Dicembre 2021 – 385ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Ora inizio: 09:32 L’Assemblea ha definito documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Con l’approvazione di un ordine del giorno della sen. De Petris (Misto-LeU), l’Assemblea ha rinviato alla Giunta delle elezioni e delle immunità gli atti sulla elezione contestata del sen. Carbone nella regione Campania (doc. III, n. 3). Dopo che il sen. Gasparri (FIBP), in sostituzione del relatore sen. Paroli, ha spiegato le ragioni giuridiche sottese alla proposta della Giunta di annullare l’elezione contestata del sen. Carbone, il sen. Grasso (Misto-LeU) ha avanzato una questione sospensiva, in vista dell’acquisizione di ulteriori elementi. Respinta la questione sospensiva, si è svolta la discussione. Contro la proposta di annullamento sono intervenuti i sen. Daniela Sbrollini (IV-PSI), Grasso (Misto-LeU) e De Falco (Misto), i quali ...

Advertising

thisismaneskin : Ci vediamo giovedì 9 dicembre ?? @XFactor_Italia #XF2021 - XFactor_Italia : Insieme a loro giovedì 9 dicembre i super ospiti internazionali @coldplay e i 4 finalisti che si contenderanno la v… - IlContiAndrea : Oggi al talk #Programma avremo ospite #Annalisa ?? Io e @claudoe vi aspettiamo con le vostre domande! ??Giovedì 2 d… - JitsuRicky : RT @MessoraClaudio: Precisazioni circa il servizio di @fanpage andato in onda su @La7tv Comunicato di risposta di @byoblu al servizio di… - CorriereAlbaBra : Nella serata di ieri (giovedì 2 dicembre) i Vigli del Fuoco di Morozzo sono dovuti intervenire con autoscala per sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Dicembre

03 dic 08:17 Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue E' mortoil cuneese monsignor Aldo Giordano, dal maggio scorso nunzio apostolico della Santa Sede ...sera si è svolta la semifinale di e l'eliminato di puntata è Erio che perde al ballottaggio . Manuel Agnelli è lapidario. ' E' stato un fallimento per me, la trasmissione e tutto il tavolo in ...