Giornata delle persone con disabilità | Meloni | «I governi hanno parlato tanto ma si è fatto poco o nulla» video

(Di venerdì 3 dicembre 2021) «Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo lainternazionalecon. Mai come oggi, al di làricorrenze, è essenziale parlare con concretezza a tutti i nostri concittadini che ogni giorno nonostante, grandi o spesso enormi difficoltà, fanno di tutto per proporsi positivamente nella nostra società e nella nostra Nazione». Lo dice Giorgiain unpubblicato sulla pagina Twitter di FdI. LainternazionaleconLainternazionaleconè stata proclamata dall’Onu nel 1981 e viene celebrata ogni anno il 3 dicembre. Nel nostro ...

Advertising

raffaellapaita : Chiudiamo la giornata con una straordinaria iniziativa con @TeresaBellanova e tanti amici di @ItaliaViva Spezia e d… - Pontifex_it : Ricorre oggi la Giornata contro l’ #Aids. #PreghiamoInsieme per le tante persone affette da questa sindrome, per mo… - matteosalvinimi : Nella giornata internazionale delle persone con disabilità il pensiero va ai 4 milioni di italiani con disabilità e… - ToniSerafini : RT @UILofficial: Oggi, nella giornata internazionale delle persone con disabilità, vogliamo mandare un ulteriore messaggio di inclusione ap… - Tg3web : Mattarella nella Giornata delle persone con disabilità: 'Abbattere ogni barriera, che limita ed esclude, contribuis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata delle

Neanche il tempo di riprendersi che la Serie A torna subito in campo per la 16°, quella che porterà le squadre impegnate nelle coppe europee a disputare l'ultima partita ...a ridosso...Il Napoli capolista, dopo aver rallentato contro il Sassuolo, va in cerca di tre punti per scongiurare l'assaltomilanesi. Al 'Maradona' arriva però l' Atalanta, quarta e in grandissima forma. ...Sul Sentierone la mostra “Con le mani. Con l’anima” di Alessandro Villa. Venerdì 10 la presentazione del libro “Goccia dopo goccia l’oceano”. Sabato 11 e domenica 12 dirette dei campionati italiani di ...L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alle Politiche Sociali – in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” che ...