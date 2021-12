Giornata delle persone con disabilità: iniziative e mostra fotografica sul Sentierone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. La Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre è un’occasione importante per celebrare il valore dell’inclusione e per combattere ogni forma di discriminazione delle persone con disabilità. La città di Bergamo offre numerose occasioni di integrazione e di promozione dell’autodeterminazione delle persone con disabilità grazie ad un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale, le Cooperative sociali del territorio, le Associazioni, la scuola e le famiglie. ALCUNI DATI Per quanto riguarda le situazioni in carico ai Servizi sociali, ad oggi sono 473 le persone seguite di cui 412 adulti e 61 minori, questi ultimi inseriti in progetti domiciliari e nelle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Lainternazionalecondel 3 dicembre è un’occasione importante per celebrare il valore dell’inclusione e per combattere ogni forma di discriminazionecon. La città di Bergamo offre numerose occasioni di integrazione e di promozione dell’autodeterminazionecongrazie ad un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale, le Cooperative sociali del territorio, le Associazioni, la scuola e le famiglie. ALCUNI DATI Per quanto riguarda le situazioni in carico ai Servizi sociali, ad oggi sono 473 leseguite di cui 412 adulti e 61 minori, questi ultimi inseriti in progetti domiciliari e nelle ...

Pontifex_it : Ricorre oggi la Giornata contro l’ #Aids. #PreghiamoInsieme per le tante persone affette da questa sindrome, per mo… - raffaellapaita : Chiudiamo la giornata con una straordinaria iniziativa con @TeresaBellanova e tanti amici di @ItaliaViva Spezia e d… - LegaProOfficial : #disabilitiamoipregiudizi ?? Domani - 3 dicembre - è un giorno speciale, la Giornata Internazionale delle Persone… - StadioSport : Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 16° giornata 1/12/2021: Pareggio a reti bianche per il PSG, il Marsiglia… - GiorgiaDressy : Raga ma che oggi la giornata delle coppie #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata delle Il Settimanale 2021 Coris 3 - Migranti, l'Albania è il loro Purgatorio " È un cimitero a cielo aperto ", commentano le Ong in risposta a quanto accaduto: nella giornata ... "Stiamo esaminando partnership internazionali che possano portare l'elaborazione delle domande d'...

Ddl, braccialetto elettronico a chi maltratta le donne ... si tratta dunque di avviare un'inchiesta senza querela, ma al momento questa norma - di cui pure si è parlato anche in occasione delle varie iniziative della giornata internazionale contro la ...

L’Università celebra le Paralimpiadi e la giornata delle persone con disabilità Messina Sportiva Violenze, la rivolta delle donne OZIERI. Accessi raddoppiati dal 2020 al 2021 ai servizi di sostegno alle donne vittime di violenza nel territorio del distretto sanitario di Ozieri. É il dato comunicato nei giorni scorsi dalle operat ...

Le probabili formazioni della 16° giornata di Serie B 2021/2022 La 16° giornata del campionato di Serie B si gioca tra il 3 e il 5 dicembre 2021. Apre Perugia - Vicenza, chiude Alessandria - Cittadella ...

" È un cimitero a cielo aperto ", commentano le Ong in risposta a quanto accaduto: nella... "Stiamo esaminando partnership internazionali che possano portare l'elaborazionedomande d'...... si tratta dunque di avviare un'inchiesta senza querela, ma al momento questa norma - di cui pure si è parlato anche in occasionevarie iniziative dellainternazionale contro la ...OZIERI. Accessi raddoppiati dal 2020 al 2021 ai servizi di sostegno alle donne vittime di violenza nel territorio del distretto sanitario di Ozieri. É il dato comunicato nei giorni scorsi dalle operat ...La 16° giornata del campionato di Serie B si gioca tra il 3 e il 5 dicembre 2021. Apre Perugia - Vicenza, chiude Alessandria - Cittadella ...