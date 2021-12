Gianmaria Antinolfi | età | che lavoro fa | Belen | padre | fidanzata

Advertising

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti per Sophie Codegoni eche, nella notte, si sono scambiati un bacio passionale. L'imprenditore si sfoga con Katia Ricciarelli , facendo importanti precisazioni sul rapporto con l' ex tronista di Uomini e ...Sophie Codegoni dopo aver trascorso la notte con(con tanto di bacio) si è già pentita dell'accaduto? Nella camera arancione ne ha subito parlato con Jessica e Miriana , svelando le sue perplessità. Sophie si è pentita di aver ...Tutto pronto per una nuova puntata del reality show che vede quattro concorrenti al televoto: chi sarà eliminato? Nel mirino anche il feeling tra Miriana e Biagio ...Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che, nella notte, si sono scambiati un bacio passionale. L’imprenditore si sfoga con Katia Ricciarel ...